Formel 1 : „Super Tag“ für Pole-Mann Hamilton in der Wüste

„Super Tag“ für Pole-Mann Hamilton in der Wüste

Sakhir Im Flutlicht von Sakhir strahlt Lewis Hamilton. Der Weltmeister steht auch für das drittletzte Formel-1-Rennen der Saison auf der Pole. Sebastian Vettel verpasst erneut die letzte K.o.-Runde.

Hamilton verwies mit seiner schnellsten Runde in 1:27,264 Minuten seinen Teamkollegen Valtteri Bottas (+0,289 Sekunden) auf den zweiten Platz. „Ich habe mir gesagt: Komm, hab einfach Spaß. Es ist wichtig, dass man genießt, was man tut“, resümierte der Brite nach seiner zehnten Pole in diesem Jahr und der 98. seiner Karriere insgesamt.