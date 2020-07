Formel 1 : Stillstand in Spielberg: Abschlusstraining abgesagt

Spielberg Es regnet und regnet. Auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg geht erst mal nichts mehr. Die Formel 1 musste aus Sicherheitsgründen die letzte Einheit vor der Qualifikation absagen. Zweifel gibt es aber auch an der Austragung der Startplatzjagd.

Sebastian Vettel&Co. werden in Spielberg auf eine Geduldsprobe gestellt. Aus Sicherheitsgründen sagten die Rennkommissare nach Dauerregen das Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen in Österreich Anstatt ab 12.00 Uhr in die letzte Übungseinheit vor der geplanten Startplatzjagd (15.00 Uhr) zu gehen, sind die Rennställe zum Warten gezwungen. Die Rennkommissare prüfen nun, die Qualifikation notfalls am Sonntagmorgen auszutragen.