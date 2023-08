Formel 1 Stewart: Glaube nicht, dass Hamilton einen achten Titel holt

„Lewis ist einer der Besten, die je in der Formel 1 gefahren sind. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass er im vergangenen Jahrzehnt mit Mercedes für ein Team an den Start gegangen ist, das quasi außer Konkurrenz gefahren ist“, sagte Stewart. Hamilton habe nicht mehr den ganz großen Hunger auf Erfolg und Mercedes sei nicht mehr so gut wie noch vor einigen Jahren.