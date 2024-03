Formel 1 Steiner: Hatte mit Mick Schumacher nie ein Problem

Günther Steiner ist nach der wenig harmonischen gemeinsamen Zeit beim amerikanischen Formel-1-Team Haas bereit für ein versöhnliches Gespräch mit Mick Schumacher. Das kündigte der 58 Jahre alte Südtiroler, der vor allem durch die Netflix-Serie „Drive to survive“ Kultstatus erlangte und in diesem Jahr für den Sender RTL beim Großen Preis von Bahrain als Experte dabei ist, bei Sky an.