Formel 1 : Sportphilosoph: Hamilton und Co. keine Sport-Helden

Sakhir Lewis Hamilton hat sieben Mal die Formel-1-WM gewonnen. So oft wie nur Michael Schumacher. Ist er deshalb ein Sport-Held? Sportphilosoph Gunter Gebauer ist skeptisch.

„Wir leben in einer Zeit der niedergedrückten Stimmung. Diese grundlegend negative Stimmungslage wird davon hervorgerufen, dass unser Körper der Angriffspunkt eines Virus ist“, sagte Gebauer der Deutschen Presse-Agentur vor dem Formel-1-Rennen in Bahrain. „Wir sind im Augenblick körperlich unglaublich fragilisiert, weil wir nicht wissen, ob wir vielleicht unter Bedingungen, die wir nicht kontrollieren, dieses Virus bekommen.“

Hamilton reist zum drittletzten Formel-1-Rennen dieser Saison am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) in Sakhir als siebenmaliger Weltmeister an. So viele Titel hat sonst nur Michael Schumacher geschafft.