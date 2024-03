Motorsport Skandale im Formel-1-Gepäck: Strafanzeige in Geheimnisaffäre

„In einer Welt, in der die Menschen oft zum Schweigen gebracht werden, ist es eine großartige Botschaft, dass sie aufsteht“, stärkte sie Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Er warf gleichzeitig der Formel 1 und der Fia „einen echten Mangel an Rechenschaft“ sowie an Transparenz vor. „Wir leben in einer Zeit, in der die Botschaft lautet: Wenn du eine Beschwerde einreichst, wirst du gefeuert. Das ist ein schreckliches Bild, das wir der Welt vermitteln“, sagte der siebenmalige Weltmeister weiter.