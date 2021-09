Formel 1 : Sieglos-Vettel zwischen Klima-Trip und 007-PR

Monza Da war doch was! Monza, Vettel, 13 Jahre zurück. Der erste Formel-1-Sieg. Der Vettel-Finger. Und heute? Seit knapp zwei Jahren sieglos, die sportliche Zukunft noch ungeklärt. Dafür hat Vettel längst auch eine andere Mission.

Vor einem Jahr zahlte es Sebastian Vettel seinem damaligen Noch-Arbeitgeber ein bisschen heim. Ferrari freute sich auf das 1000. Rennen der Marke aus Maranello in der Formel 1. Auch noch ein Heimspiel in Italien, die perfekte Inszenierung.

Für Vettel war es vor allem ein weiteres Abschiedsrennen vom berühmten roten Rennwagen, mit dem er sechs Jahre lang vergeblich versuchte, auf Weltmeister-Kurs zu kommen. Die Zukunft des gebürtigen Heppenheimers war monatelang ungeklärt, bis er an jenem September-Tag in Mugello verkündete, bei Rückkehrer Aston Martin einzusteigen. Die Schlagzeilen gehörten vor dem Jubiläumsrennen von Ferrari erstmal dem vor dem ersten Saisonrennen von der Scuderia schon ausgemusterten Deutschen.

34 Jahre ist Vettel mittlerweile alt und gehört damit zur alten Generation der Motorsport-Königsklasse. 53 Rennsiege stehen in seiner Bilanz. Der letzte liegt fast zwei Jahre zurück. Er gelang Vettel am 22. September 2019 in Singapur. Zum bis dato letzten Mal auf der Pole Position startete er am 13. Oktober 2019 in Japan. 56 Mal hatte er es vorher insgesamt geschafft.