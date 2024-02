Formel 1 „Sehr surreal“: Hamiltons letzte Mercedes-Präsentation

„Es wird kein geradliniger Weg sein, aber wenn wir stolpern, werden wir wieder aufstehen und weitermachen“, kündigte Wolff an. Nach den Film-Aufnahmen bereits am Mittwoch in Silverstone stehen vom 21. bis 23. Februar die einzigen Testfahrten auf dem Programm. Ebenfalls auf dem Bahrain International Cicuit beginnt die Saison am 2. März mit dem ersten von 24 Rennen.