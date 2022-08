Formel 1 : Sebastian Vettel: Viele Glückwünsche zum Rücktritt

Spa-Francorchamps Neun Rennen vor dem Karriereende hat Sebastian Vettel mit der Formel 1 längst nicht abgeschlossen.

„Ich finde es schwer, all diese Jahre in so kurzer Zeit zu reflektieren. Vielleicht überkommt es mich ja zu einem späteren Zeitpunkt“, sagte der 35-Jährige vor dem Grand Prix im belgischen Spa-Francorchamps. Vettel hatte vor der knapp vierwöchigen Sommerpause verkündet, dass er zum Ende des Jahres aufhören will. „Wenn ich im Auto sitze, will ich immer noch das Beste rausholen“, versicherte der Hesse mit Blick auf die verbleibenden Rennen.