Formel 1 Schwergewichte Verstappen und Norris „wie Fury und Usyk“

Mit gerade einmal 0,725 Sekunden Vorsprung schleppte sich Verstappen in einer dramatischen Schlussphase mit immer stärker abbauenden Reifen und einer an Saft verlierenden Batterie vor dem heranstürmenden Norris ins Ziel. „Ich hatte irgendwann keinen Grip mehr und rutschte viel. Ich sah, dass Lando näher kam. In den letzten 10 Runden war ich völlig am Ende“, beschrieb Verstappen die Schlussphase, in der alleine seine fahrerische Extraklasse die sich vor ihm auftuenden Baustellen ausgleichen konnte.