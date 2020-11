Formel 1 : Schlaglichter zum Bahrain International Circuit

Zwei der letzten drei Formel-1-Rennen der Saison 2020 finden in Bahrain statt. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Sakhir Noch drei Rennen sind in der Formel-1-Saison 2020 zu absolvieren - zwei davon finden in Bahrain statt.

Die Strecke: In die Steinwüste von Sakhir hat der Aachener Formel-1-Baumeister Hermann Tilke den abwechslungsreichen Kurs gebettet. Auf dem Gebiet einer ehemaligen Kamel-Farm gibt es lange Geraden, der Vollgasanteil ist hoch. Auf den neun Rechts- und sechs Linkskurven in jeder Runde müssen die Fahrer zugleich immer wieder stark bremsen, die Reifen werden erheblich beansprucht. Die zweite Grand-Prix-Auflage in einer Woche wird nur über rund 3,5 Kilometer pro Runde auf einem ovalartigen Kurs gefahren.