Formel 1 : Schlaglichter zum Autódromo José Carlos Pace

Lewis Hamilton konnte 2016 und 2018 in Brasilien den Sieg auf dem Autódromo José Carlos Pace holen. Foto: -/Photo4/Lapresse via ZUMA Press/dpa

São Paulo Auf dem Autódromo José Carlos Pace wird am 14. November das Rennen um den Großen Preis von Brasilien ausgefahren.

Die Strecke: Die Architekten ließen sich in den 1930ern von gleich drei Kursen inspirieren: Roosevelt Raceway (USA), Montlhéry (Frankreich) und Brooklands (Großbritannien). Das Autódromo José Carlos Pace bietet mit Vollgaspassagen sowie den schnellen und langsamen Kurven viel Abwechslung. Das „Senna S“ nach der Start-Ziel-Geraden ist eine der Schlüsselstellen. Auf der Links-rechts-links-Kombination geht es eng zu, häufig kracht es hier auch. Zudem gibt es auf dem Kurs erhebliche Höhenunterschiede, einschließlich des langen letzten Abschnitts zur Start-Ziel-Geraden.

Die Lage: Erst am Wochenende rasten die Formel-1-Piloten in Mexiko auf einem Kurs auf mehr als 2200 Metern über dem Meeresspiegel, nun jagen sie auf einer Strecke rund 800 Meter über dem Meeresspiegel nach Punkten. Es ist ein Stresstest für die Motoren. Wegen des abwechslungsreichen Layouts ist auch die Einstellung des Fahrwerks jedes Mal eine Herausforderung. Überraschungsfaktor für die Ingenieure sind immer wieder neue Bodenwellen. Letztmals in dieser Saison wird nach Silverstone und Monza auch wieder ein Sprintrennen ausgetragen.