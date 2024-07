Formel 1 in Belgien Russell feiert Flüstersieg bei Verstappen-Schadensbegrenzung

„Reifenflüsterer“ hauchte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach Russells zweitem Saisonsieg und dem ersten Doppelerfolg für die Silberpfeile seit Brasilien 2022 in den Boxenfunk. „Fantastisches Ergebnis. Diesen Sieg habe ich heute Morgen in unserer Strategiesitzung definitiv nicht vorausgesagt“, sagte Russell, ehe er freudestrahlend seine Trophäe in die Höhe reckte. „Das Auto hat sich fantastisch angefühlt.“