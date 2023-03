Formel 1 Rosberg-Kritik an verärgertem Verstappen: „Scheach“

Verstappen war von einem Defekt an der Antriebswelle gestoppt worden. Der 25-Jährige war in der K.o.-Ausscheidung dadurch nicht über den 15. Platz hinausgekommen. „Er hat das relativ gelassen genommen“, sagte Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko am Sonntag. Auf die Sky-Nachfrage, ob Verstappen denn nicht beim Debriefing dabei gewesen sei, ging der 79 Jahre alte Österreicher nicht wirklich ein.