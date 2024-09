Formel 1 in Singapur Ricciardos letztes Rennen bei den Racing Bulls?

Ein Handbruch bremste Ricciardo dann wiederum vorübergehend aus, ihn vertrat in fünf Rennen Lawson und machte Werbung in eigener Sache. So wurde der Nachwuchsmann in Singapur völlig überraschend Neunter und holte zwei WM-Punkte. „Mal sehen, was dieses Wochenende so bringt“, meinte Ricciardo.