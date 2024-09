Formel 1 Ricciardos Abschiedsworte: „Ich bin mit mir im Reinen“

„Ich muss auch anerkennen, warum ich nach der McLaren-Zeit zurückgekommen bin: Ich habe immer gesagt, dass ich nicht nur zurückkommen will, um in der Startaufstellung zu stehen. Ich will versuchen, wieder an der Spitze zu kämpfen und wieder mit Red Bull zusammenzuarbeiten“, sagte Ricciardo, der beim Red-Bull-Schwesterteam schon seit Monaten auf Bewährung fährt. „Offensichtlich hat das nicht geklappt, also muss ich mir auch die Frage stellen, was ich sonst noch erreichen kann und was ich noch anstreben kann.“