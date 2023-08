Formel 1 Ricciardo wünscht F1-Debütant Lawson starkes Wochenende

Das breite Grinsen blitzte bei Daniel Ricciardo selbst bei der Rückkehr ins Formel-1-Fahrerlager von Zandvoort mit dem Arm fixiert in einer Schlinge kurzzeitig auf. Auch wenn es kein Lächeln der Freude war. „Der Weg der Erholung beginnt hier“, schrieben Red Bull und Alpha Tauri. Hier hieß in dem Fall der Ort, an dem sich der 34 Jahre alte Australier am Freitag bei einem Unfall den linken Mittelhandknochen brach.