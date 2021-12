Formel-1-Pilot : „Rentier“ Vettel: mit Geweih am Helm in Abu Dhabi

Rennfahrer Sebastian Vettel trägt bei einem Test für sein Team ein rotes Rentiergeweih und eine rote Nase am Helm. Foto: James Gasperotti/ZUMA Press Wire/dpa

Abu Dhabi Sebastian Vettel ist in der Wüste längst in Weihnachtsstimmung. Der viermalige Formel-1-Weltmeister setzte sich bei den abschließenden Testfahrten in Abu Dhabi einen Helm mit rotem Geweih und roter Nase auf.

„Merry Christmas“, rief der bestens gelaunte 34-Jährige, als er nach seinem besonders geschmückten Kopfschutz in der Garage seines Aston-Martin-Teams griff. Vettel erinnerte damit offensichtlich an das junge Rentier aus dem Zeichentrickfilm „Rudolph mit der roten Nase“.

(dpa)