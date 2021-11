Formel 1 : Regenbogen-Sieg im Emirat: Hamilton gewinnt vor Verstappen

Doha Zweiter Sieg nacheinander. Hamilton verkürzt weiter den Rückstand im erbitterten WM-Kampf. Die Premiere in Katar wird zur Solo-Show des Briten mit einer besonderen Note im Kampf für Menschenrechte. Verstappen wird Zweiter - von Startplatz sieben aus.

Nach dem zweiten Erfolg nacheinander liegt der 36 Jahre alte Brite bei noch zwei ausstehenden Rennen nur noch acht Punkte hinter Verstappen. Dem zwölf Jahre jüngeren Niederländer gelang beim Großen Preis von Katar am Sonntag auch vor den Augen von FIFA-Boss Gianni Infantino exakt ein Jahr vor Beginn der Fußball-WM dennoch maximale Schadensbegrenzung nach einer Startplatzstrafe. „Am Ende des Tages war es gut“, sagte er und freute sich auch noch über den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde vorm nächsten viel diskutierten Rennen in zwei Wochen in Saudi-Arabien und dem Finale am 12. Dezember in Abu Dhabi.