Formel 1 Red Bull untersucht Vorwurf gegen Teamchef Horner

Für Red Bull fährt der dreimalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. Horner ist seit 2005 Teamchef. Unter ihm wurde Sebastian Vettel von 2010 bis 2013 Weltmeister, Verstappen gewann in den drei vergangenen Jahren den Fahrertitel. Red Bull stellt seinen neuen Formel-1-Wagen am 15. Februar vor, der erste Grand Prix des Jahres findet am 2. März in Bahrain statt.