Formel 1 : Red-Bull-Teamchef Horner: Verstappen „bereit für den Titel“

Will mit Red Bull den WM-Titel in der Formel 1 holen: Teamchef Christian Horner. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Red-Bull-Teamchef Christian Horner wittert eine ungewohnte Chance auf den WM-Titel in der Formel 1.

„Das ist das erste Mal seit Jahren, dass Mercedes in dieser Drucksituation ist. Das müssen wir nutzen“, sagte der 47-Jährige der „Sport Bild“. Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat seit seinem zweiten Platz in Istanbul am Sonntag die WM-Führung wieder übernommen und liegt vor dem nächsten Rennen in Texas sechs Punkte vor dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton.