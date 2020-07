Coronavirus-Pandemie : Red-Bull-Ring orientierte sich auch am Bundesliga-Konzept

Das Hygiene-Konzept in Spielberg hat sich an der Bundesliga und an RB Leipzig orientiert. Foto: Ingrid Kornberger/APA/dpa

Spielberg Die Fußball-Bundesliga und RB Leipzig haben ihren Anteil am gelungenen Auftakt der verspäteten Formel-1-Saison unter Corona-Bedingungen auf dem Red Bull Ring.

„Unser Projekt Spielberg, das den Red Bull Ring betreibt, hatte den Vorteil, dass sie Erfahrungen aus der deutschen Bundesliga und von unserem Club RB Leipzig mit einbauen konnten“, sagte Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Das erste Konzept habe sich an der Bundesliga orientiert und fast schon gepasst. „Es musste dann nur in Details nachgebessert werden“, sagte der 77-Jährige.