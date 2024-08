Formel 1 Red-Bull-Motorsportberater Marko schlägt Alarm

Norris verpatzte erneut seinen Start, konnte Verstappen dann aber überholen und einen überlegenen zweiten Karrieresieg feiern. „Ich muss besser werden. Ich habe das ganze Jahr über hart gearbeitet und liege immer noch 70 Punkte hinter Max. Es ist also ziemlich dumm, im Moment an irgendetwas zu denken“, meinte Norris zu seinen WM-Aussichten. „Ich gehe ein Rennen nach dem anderen an und mache so weiter wie bisher, denn es hat keinen Sinn, an den Rest zu denken. Der ist mir im Moment völlig egal.“