Formel 1 : Red Bull einigt sich im Ausgabenstreit und zahlt Strafe

Mexiko-Stadt Red Bull und der Internationale Automobilverband Fia haben sich im Streit um die Mehrausgaben des Teams im vergangenen Jahr geeinigt. Der Weltmeister-Rennstall des am 22. Oktober gestorbenen Dietrich Mateschitz nahm das Angebot eines sogenannten akzeptierten Vereinbarungsbruchs der Fia an, gaben die Regelhüter der Formel 1 bekannt.

Das Team um den zweimaligen Weltmeister Max Verstappen, der mit Kollege Sergio Perez am vergangenen Sonntag in Austin auch noch den Titel in der Konstrukteurswertung perfekt gemacht hatte, kann dem Regelwerk entsprechend nun keinen Einspruch mehr gegen die Strafe einlegen. Damit haben die Beteiligten eine über weitere Monate fortdauernde Auseinandersetzung um Ausgaben vom vergangenen Jahr abgewendet.