Formel 1 : Räikkönen will nach Renn-Abschied Vettel „ab und an sehen“

Räikkönen will nach Renn-Abschied Vettel „ab und an sehen“

Will seinen ehemaligen Ferrari-Kollegen Sebastian Vettel (r) in Zukunft wieder öfter treffen: Kimi Räikkönen. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Abu Dhabi Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere will Kimi Räikkönen mit seinem früheren Ferrari-Teamkollegen Sebastian Vettel in Kontakt bleiben.

„Ganz sicher“, sagte der finnische Alfa-Romeo-Pilot der Deutschen Presse-Agentur im Interview. „Früher haben wir in der Schweiz näher beieinander gewohnt und hatten auch zusammen mehr Zeit außerhalb des Rennfahrens. Heute leben wir etwas weiter auseinander. Ich habe aber bald mehr Zeit, ich bin sicher, dass wir uns ab und an sehen werden.“

Räikkönen hatte 2001 sein Formel-1-Debüt bestritten. Der Grand Prix in Abu Dhabi an diesem Sonntag ist das letzte Rennen in der Königsklasse für den mittlerweile 42-Jährigen.