Formel 1 : Räikkönen wechselt vielleicht die Serie: „Wir werden sehen“

Abu Dhabi Kimi Räikkönen schließt nach seinem Abschied aus der Formel 1 ein Engagement in einer anderen Rennserie nicht aus.

Der Weltmeister im Ferrari von 2007 freut sich auf die ungewisse Zeit nach seinem letzten Grand Prix in Abu Dhabi an diesem Sonntag. „Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert. Ich habe mein Leben außerhalb der Formel 1 immer als viel wichtiger erachtet als die Formel 1 selbst. Sie verlangt einem viel Zeit ab, die Formel 1 war aber nie das wichtigste in meinem Leben“, erklärte er.