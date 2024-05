Formel 1 Pressestimmen zum Großen Preis der Emilia-Romagna

„Salzburger Nachrichten“: „Max Verstappen ist in der Formel 1 weiterhin das Maß der Dinge. Der dreimalige Weltmeister feierte am Sonntag in Imola im siebten Saisonrennen seinen fünften Sieg. Dabei sah es lange Zeit wieder einmal nach einem komfortablen Rennen für Verstappen aus. Doch in der Endphase des Grand Prix holte Lando Norris im McLaren kontinuierlich auf den Red-Bull-Piloten auf. Verstappen musste dabei auch auf die Tracklimits achten, da ihm bei einem weiteren Vergehen eine 5-Sekunden-Strafe drohte. Am Ende rettete Verstappen, der mit den harten Reifen Probleme hatte, einen Vorsprung von 0,7 Sekunden auf den Miami-Sieger ins Ziel.“