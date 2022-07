Formel 1 : Pressestimmen zu Vettel-Rücktritt: „Einer der ganz Großen“

Budapest Nach der Rücktrittsankündigung von Sebastian Vettel schreiben internationale Medien mit Hochachtung vom viermaligen Formel-1-Weltmeister.

Großbritannien

„Independent“: „Vom Klimaaktivisten und Kämpfer für LGBT+-Rechte bis hin zum Müllsammler und Kriegskritiker - Sebastian Vettel sieht sich seit langem als mehr als nur ein Rennfahrer. Die heutige unvermeidliche Ankündigung, dass der jüngste F1-Weltmeister der Geschichte am Ende dieser Saison in den Ruhestand treten wird, hat jedoch viele schockiert. (...) Nach einem 300. und letzten Grand Prix in Abu Dhabi im November - eine passende Zahl zum Abschluss - könnten die weitreichenden Interessen und Leidenschaften des Deutschen ihn offen gesagt überall hinführen. Boxengasse, Politik, Aktivismus, Philanthropie, Medien - was auch immer. Vettel liegt die Welt zu Füßen und es gibt - um den Mann selbst zu zitieren - noch ein Rennen zu gewinnen. Nur die Zeit wird zeigen, was dieses Rennen sein wird.“