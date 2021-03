Sportwagenbauer : Porsche prüft mittelfristige Rückkehr in die Formel 1

Porsche prüft mittelfristige Rückkehr in die Formel 1

Porsche prüft eine Rückkehr in die Formel 1. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Stuttgart Der Sportwagenbauer Porsche prüft eine mittelfristige Rückkehr in die Formel 1.

Vorstandschef Oliver Blume sagte in Stuttgart, die Motorsport-Königsklasse sei auf das Unternehmen zugekommen und habe es nach seinen Positionen mit Blick auf eine Neuregelung des Motoren-Reglements ab 2025 befragt. Man prüfe innerhalb des VW-Konzerns nun, ob ein Einstieg in die Formel 1 dann „attraktiv für uns“ werde. Dazu gebe es aber noch keine Entscheidung. Man werde sehen, was die nächsten Monate brächten.