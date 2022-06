Motorsport : Porsche-Chef: Formel-1-Projekt kann profitabel sein

Berlin Im Falle eines Einstiegs in die Formel 1 sieht Porsche kein größeres wirtschaftliches Risiko. Er sei „zuversichtlich, dass es profitabel“ sein könne, sagte Porsche-Chef Oliver Blume der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Einstiegschance für Porsche

„Wir begrüßen den Entwurf des Reglements“, sagte Porsche-Chef Blume. Dadurch gebe es, was nur alle zehn Jahre vorkomme, eine Einstiegschance. „Und wenn wir uns in der Königsklasse des Rennsports engagieren, dann mit einem starken Partner“, fügte Finanzvorstand Lutz Meschke in der „FAZ“ hinzu. Experten rechnen damit, dass Porsche beim Red-Bull-Team um Weltmeister Max Verstappen einsteigen will.