Formel 1 : Pole-Kampf in Barcelona: Hamilton und Bottas klare Favoriten

Lewis Hamilton will in Spanien die Pole Position erobern. Foto: Albert Gea/Pool Reuters/dpa

Barcelona Es kann eigentlich nur zwei geben. Beim Kampf um die Spanien-Pole deutet alles auf ein Mercedes-Teamduell zwischen Hamilton und Bottas hin. Kann Verstappen sich fürs Rennen dahinter in Position bringen? Und wie läuft's bei Vettel mit dem neuen Chassis?

Vor einer Woche reichte Verstappen Rang vier, um dank Reifenstrategie und Fahrgeschick die Probleme von Hamilton und Bottas mit den Reifen in Silverstone auszunutzen. „Über eine Runde fehlt uns einiges auf Mercedes, aber auf den Longruns fühlte sich das Auto richtig gut an. Und das ist wichtig für uns.“ Der 22 Jahre alte Niederländer, der noch immer der jüngste Weltmeister in diesem Jahr werden kann und derzeit im Klassement 30 Punkte Rückstand auf Hamilton an der Spitze hat, wird sich aus Mittelfeldkämpfen raushalten wollen und dürfte Platz drei ansteuern.