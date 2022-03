Formel 1 : Pilot Hülkenberg wieder bereit für „Fall der Fälle“

Sakhir Nico Hülkenberg hält sich für einen weiteren möglichen Einsatz als Formel-1-Ersatz von Sebastian Vettel beim Grand Prix von Saudi-Arabien fit.

„Ich bin am Dienstag den ganzen Tag in England im Simulator, um Dschidda kennenzulernen. Am Mittwoch fliege ich nach Saudi-Arabien, und am Donnerstag wird wahrscheinlich eine Entscheidung getroffen“, sagte der 34-Jährige in der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ von ServusTV. „Ich bereite mich auf den Fall der Fälle vor“, sagte Hülkenberg vor dem zweiten Saisonrennen am kommenden Sonntag (19.00 Uhr) in Dschidda.