Formel 1 Oliver Oakes beerbt Bruno Famin als Alpine-Teamchef

Oliver Oakes wird erwartungsgemäß neuer Teamchef des französischen Formel-1-Rennstalls Alpine. Der 36-Jährige wird Nachfolger von Bruno Famin, der am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Belgien zurückgetreten war. Der Brite, zweitjüngster Teamchef in der Geschichte der Formel 1, tritt sein Amt nach der Sommerpause an. Oakes war bislang Gründer und Teamchef von Hitech Grand Prix - ein Team, das in der Formel 2 und Formel 3 antritt.