Formel 1 Norris schnappt Verstappen Bestzeit im Formel-1-Training weg

Gewinnt Verstappen zum dritten Mal nacheinander sein Heimrennen an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky), stellt er die Bestmarke von Vettel mit neun Grand-Prix-Siegen aus der Saison 2013 ein. Eine Woche später könnte Verstappen in Monza zum alleinigen Rekordmann avancieren. Doch vor der Kür kommt die Pflicht, auch für den so überlegenen 45-maligen Grand-Prix-Gewinner. Und dass es auf dem Kurs an der Nordsee auch mal heikel werden kann, erlebten bei den ersten Übungsrunden nach der Sommerpause einige seiner Kollegen.