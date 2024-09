Formel 1 Norris lässt Verstappen in Singapur keine Chance

Ärger verursachten Verstappen aber auch die obersten Regelhüter. Für den Gebrauch des F-Schimpfworts in der offiziellen Pressekonferenz am Donnerstag wurde er mit dem Verrichten gemeinnütziger Arbeit bestraft. Verstappens Replik? In der offiziellen Pressekonferenz nach der Startplatzjagd am Samstag antwortete der 26-Jährige unüberhörbar aus Protest nur in aller Kürze. Als „lächerlich“ bezeichnete er seine Strafe durch die Rennkommissare danach.