Formel 1 Norris cool trotz Feuer-Schreck: „Ein bisschen chaotisch“

Vor dem 1111. Grand Prix der Formel-1-Historie führt Verstappen nach sechs Siegen in den ersten neuen Rennen die WM-Wertung noch deutlich an. Er hat 56 Punkte mehr als der Zweite Charles Leclerc von Ferrari und 63 Zähler mehr als Norris. „Wir haben letztes Jahr ein sehr dominantes Auto gehabt. Das ist natürlich nicht mehr so, wie es einmal war“, räumte Verstappen ein, der seinen dritten Spanien-Sieg nacheinander holen will.