Formel 1 Norbert Haug: Schumacher war kein Risiko-Skifahrer

Ein gutes Jahr nach Michael Schumachers letztem Formel-1-Rennen am 25. November 2012 war der gebürtige Rheinländer beim Skifahren in den französischen Alpen gestürzt. Auch Haug erinnert sich noch gut an den 29. Dezember 2013. Er sei mit Freunden selbst beim Skilaufen in Österreich gewesen und habe im Fernseher ein Laufband mit der Unfallmeldung gesehen, als sie vom Skifahren zurückgekommen waren.