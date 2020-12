Ehemaliger Mercedes-Sportchef : Norbert Haug: „Ich wünsche Mick die ersten Punkte sehr“

Berlin Der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug drückt Mick Schumacher für dessen Formel-1-Debüt die Daumen.

„Ich wünsche Mick die ersten Punkte sehr. Aber: Wie bei George Russell deutlich gesehen: Im Mercedes an der Spitze des Feldes auf Siegesfahrt, im Williams am Ende des Feldes“, schrieb der Experte in einem analytischen Beitrag für den „Sportbuzzer“. Das Haas-Team müsse sich „gemeinsam mit Mick konsequent weiterentwickeln, dann gibt es auch Punkte“, meinte der 68-Jährige.