Formel 1 Nicht Mercedes oder Red Bull: Alonso bleibt bei Aston Martin

„Hier, um zu bleiben“, hatte es in einer ungewöhnlichen Mitteilung zunächst nur von Aston Martin ohne jegliche weitere Angaben geheißen. Per Instagram folgte ein Kurzvideo, in dem sich Alonso auf einen Lederstuhl setzt und sagt: „Ich bin Fernando Alonso, und ich bin hier, um zu bleiben.“ Darunter schreibt Aston Martin: „Die Geschichte geht weiter.“