Formel 1 Newey über neuen Job: „Werde wahrscheinlich wieder loslegen“

„Ich liebe, was ich tue, und irgendwann werde ich wohl ein bisschen Urlaub machen, und wie Forrest Gump am Ende seines langen Laufs sagte: „Ich fühle mich im Moment ein bisschen müde, aber irgendwann werde ich wahrscheinlich wieder loslegen“, sagte Newey in einem Interview mit seinem Manager Eddie Jordan.