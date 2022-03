Formel 1 : Nach Verzicht auf Gala: Hamilton bekommt Geldstrafe

Sakhir Formel-1-Vizeweltmeister Lewis Hamilton erhält nach seinem Verzicht auf die obligatorische Gala des Motorsport-Weltverbands Fia eine Strafe.

„Es wird eine Art Geldstrafe geben“, erzählte der Mercedes-Pilot selbst am Freitag beim Grand Prix in Bahrain. Wie die Fia später mitteilte, will Hamilton 50.000 Euro spenden. Das Geld soll einem benachteiligten Studenten zugute kommen, der einen für den Motorsport anerkannten Abschluss erhalten soll.