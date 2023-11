Las Vegas Nach Auftaktfarce: Formel 1 droht juristisches Nachspiel

In der Sammelklage wird ESPN zufolge unter anderem Formel-1-Rechteinhaber und Grand-Prix-Veranstalter Liberty Media genannt. „Wir können uns nicht zu Rechtsstreitigkeiten äußern. Unser Fokus liegt darauf, unseren Fans ein unterhaltsames Erlebnis in einer sicheren Umgebung zu bieten, was immer unsere oberste Priorität ist“, wurde ein Grand-Prix-Sprecher zitiert.