Formel 1 : Mick Schumacher: „Werde perfekt vorbereitet“ starten

Gland Mick Schumacher kann seinem verspäteten Formel-1-Debüt auch Gutes abgewinnen.

„Ich hätte mich natürlich sehr auf einen Saisonauftakt in Australien gefreut, aber so bleibt eben etwas mehr Zeit für die Vorbereitung“, sagte der 21-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Nach der Verschiebung des für den 21. März geplanten Großen Preises in Melbourne in den November durch die Corona-Pandemie wird der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am 28. März in Bahrain sein erstes Rennen in der Königsklasse des Motorsports absolvieren. „Ich werde perfekt vorbereitet in die Saison starten“, versicherte Mick Schumacher.