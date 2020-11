Wechsel in die Formel 1 : Mick Schumacher weiter Kandidat beim Team Haas

Wechsel in die Formel 1

Istanbul Der Formel-1-Rennstall Haas ist weiter stark an einer Verpflichtung von Nachwuchsrennfahrer Mick Schumacher für die kommende Saison interessiert.

„Das gilt nach wie vor“, sagte Teamchef Günther Steiner (55) dem TV-Sender Sky. Im Rahmen des Großen Preises der Türkei an diesem Wochenende in Istanbul werde jedoch noch keine Entscheidung verkündet werden, ob der Sohn von Michael Schumacher ab 2021 als Stammfahrer in das Cockpit des amerikanischen Teams steigen wird.