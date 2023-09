Formel 1 Mick Schumacher: Vater Michael nie „diesen Druck gemacht“

„Der Austausch war immer so, dass er verschiedene Taktiken ausprobiert hat. Mal hat er versucht, sehr streng zu sein, manchmal gar nicht streng zu sein und einfach zu schauen, worauf springt der Mick jetzt an. Da waren immer ein paar Momente dabei, wo ich überlegen musste, was ich falsch gemacht habe. Aber das waren Momente, die mich weitergebracht haben“, erzählte der 24-jährige Mick Schumacher. „Dieses Hoch-und-Runter und Inkonstante fand ich super toll, weil es im Motorsport nicht anders ist. Du triffst immer manche Menschen, die dir alles geben, dich unterstützten und hundertprozentig hinter dir stehen und dann manche, die nicht hinter dir stehen. Aber du musst trotzdem Leistung abliefern.“