Formel 1 Mick Schumacher über Hamilton-Nachfolge: „Chance ist da“

Mick Schumacher arbeitet wie auch im Vorjahr als Ersatzpilot für Mercedes, zudem ist er für das Langstreckenprogramm von Alpine engagiert. Hamilton verlässt Mercedes nach dieser Saison und wechselt zu Ferrari. Wer ab 2025 zweiter Fahrer neben dem Briten George Russell wird, ist offen. „Wer weiß, was auf dem Fahrermarkt noch passiert? Es gibt eine Vielfalt an Optionen, ich werde mir meine Zeit nehmen“, sagte Teamchef Toto Wolff in der vergangenen Woche.