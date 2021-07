Formel 1 in Ungarn : Mick Schumacher kracht in Budapest in die Reifenstapel

Mick Schumacher kracht in Budapest in die Reifenstapel

Formel 1 in Ungarn

Kam in Budapest von der Strecke ab: Mick Schumacher. Foto: James Gasperotti/ZUMA Press Wire/dpa

Budapest Mick Schumacher hat beim letzten Freien Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn einen heftigen Abflug erlebt.

„Ich bin okay“, funkte der 22-Jährige am Samstag umgehend an den Kommandostand des US-Teams Haas. Schumachers Formel-1-Wagen wurde bei dem Einschlag in die Reifenstapel ziemlich beschädigt. „Es tut mir sehr leid“, betonte er.