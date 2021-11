Formel 1 : Mick Schumacher: Hoffe, dass „Gänsehautmomente bleiben“

São Paulo Für Mick Schumacher soll die Begeisterung nie vergehen, wenn er an die früheren Formel-1-Erfolgsstätten seines Vaters Michael kommt.

Michael Schumacher wurde siebenmal Weltmeister und gewann 91 Rennen in der Motorsport-Königsklasse. Seinen letzten Grand Prix bestritt er für Mercedes Ende November 2012 auf dem Autódromo José Carlos Pace vor den Toren von São Paulo. Auf die Frage, was in ihm damals vorging, antwortete Mick Schumacher: „Ich muss gestehen, dass ich das so genau gar nicht mehr weiß. Wenn ich mich zurückversetze, würde ich ihn bei beiden Möglichkeiten unterstützen: Weiterfahren oder Aufhören. Beides wäre schön gewesen.“