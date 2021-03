Formel-1-Debütant : Mick Schumacher: „Freue mich sehr, endlich loszulegen“

Neues Dienstauto: Haas-Pilot Mick Schumacher geht voller Tatendrang in sein Debütjahr in der Formel 1. Foto: -/Haas F1 Team/dpa

Banbury Mick Schumacher will mit riesigem Tatendrang in seine erste Formel-1-Saison starten.

„Ich bin sehr aufgeregt und freue mich sehr, endlich loszulegen“, sagte der Formel-2-Champion, der in diesem Jahr sein Königsklassen-Debüt für das US-Team Haas geben wird, am Donnerstag. „Ich werde mir den Arsch aufreißen und will alles geben, was ich kann.“