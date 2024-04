Formel 1 Mercedes-Teamchef: Verstappen hat nächsten WM-Titel sicher

Der Niederländer Verstappen gewann drei von vier Saisonläufen. Vor zwei Wochen in Australien stand er nur nicht ganz oben, weil er nach einem technischen Defekt ausgefallen war. Gemeinsam mit Teamkollege Sergio Perez belegte das Red-Bull-Duo auch schon dreimal in diesem Jahr gemeinsam die Plätze eins und zwei. „Red Bull ist weit vorn, dann kommen die anderen Teams“, sagte Wolff im Fahrerlager vor der Abreise: „Wir wollen um den zweiten Platz kämpfen, so sieht unsere Realität derzeit aus.“